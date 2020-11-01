На Харьковщине за сутки выявили почти девятьсот новых случаев коронавируса

01 ноября 2020 г. 10:00
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В Харьковской области за сутки выявили 883 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 37180 заболевших COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе скончался 531 человек  – за минувшие сутки умерли двое заболевших.

При этом 6913 заболевших уже выздоровели (+203 – за последние сутки), 29736 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 39116 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 622 человек.

 

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