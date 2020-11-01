На Харьковщине за сутки выявили почти девятьсот новых случаев коронавируса

В Харьковской области за сутки выявили 883 новых случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 37180 заболевших COVID-19.
От осложнений, связанных с COVID-19, всего в регионе скончался 531 человек – за минувшие сутки умерли двое заболевших.
При этом 6913 заболевших уже выздоровели (+203 – за последние сутки), 29736 человек еще болеют.
Всего в регионе зафиксировано 39116 подозрений на заболевание.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 622 человек.