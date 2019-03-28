На Харьковщине за три месяца - больше тысячи заболевших корью

28 марта 2019 г. 16:33
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В Харьковской области с начала года корью заболели 872 взрослых и 421 ребенок, при этом 835 из них не были привиты. 

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Наталью Куфтерину.

По ее данным, с 15 по 22 марта было зарегистрировано 125 новых случаев заболеваемости корью, из которых 46 - у детей. В предыдущую неделю был зарегистрирован 151 случай. Среди заболевших - большое количество взрослых. Что касается районов с наибольшим числом больных - это Нововодолажский, Дергачевский, Первомайский, Валковский и Харьковский районы, а также Харьков.

Среди детей в регионе прививке подлежат 66845 человек, однако по состоянию на 26 марта вакцинировали всего лишь 21317 детей. 

«Вакцина есть. Она распределена между районами области, поликлиниками Харькова. Все желающие могут сделать прививку», - подчеркнула Куфтерина.

 

 

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