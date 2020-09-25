На Харьковщине за убийство будут судить мужчину, который стрелял по компании отдыхающих

На Харьковщине будут судить 53-летнего ранее судимого мужчину за умышленное убийство и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительное заключение в отношении обвиняемого по п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п . 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 УК Украины направлено в суд.

Следствием установлено, что в июне 2020 житель Барвенковского района, находясь в лесопосадке села Гусаровка, затеял ссору с группой отдыхающих. Злоумышленник требовал, чтобы отдыхающие отвезли его домой на своем автомобиле.

Получив отказ, он достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в сторону отдыхающих, из-за чего погиб 26-летний мужчина, а 36-летний мужчина был ранен.

В конце июня суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста и отравил его в СИЗО.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.