На Харьковщине задержали группу наркодилеров, среди которых был полицейский

18 февраля 2019 г. 10:46
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Правоохранители разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Как установили правоохранители, житель Харьковской области организовал в своем частном домовладении хранение и распространение каннабиса.

Для распространения зелья злоумышленник привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления.

Правоохранители задокументировали ряд случаев сбыта наркотиков злоумышленниками и задержали организатора сети при попытке сбыта очередной партии зелья.

Во время обысков по местам проживания задержанных изъяли подготовленный для продажи каннабис, а также нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, а также боевая граната РГД-5 с подрывателем.

Всего в ходе спецоперации из незаконного оборота правоохранители изъяли более тридцати килограммов марихуаны. Розничная стоимость наркотика по ценам «черного рынка» составляет более миллиона гривен.

Организатору сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о юридической квалификации действий других участников незаконной сделки.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников происходила совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры области.

 

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