На Харьковщине задержали бизнесмена, который помогал террористам так называемой «ЛНР»

На Харьковщине Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры прекратила деятельность частного коммерческого предприятия, которое поставляло комплектующие для производственных мощностей ЗАО «Луганский патронный завод», расположенного на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами завода, частный предприниматель изготовлял узлы для ремонта станочной линии.

Готовую продукцию злоумышленник планировал нелегально переправить через линию разграничения.

Оперативники спецслужбы задержали коммерсанта согласно рядом с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации).

Сейчас решается вопрос об избрании предпринимателю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.