На Харьковщине задержали группу наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

Правоохранители разоблачили и задержали группу харьковчан, которые занимались сбытом наркотических веществ, в частности, особо опасного синтетического психотропного вещества - PVP-соли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Свою деятельность злоумышленники вели на территории Харькова и Изюма. Организовал незаконный бизнес 34-летний харьковчанин. Сообщников он взял себе ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также в группе наркодилеров оказался и бывший сотрудник полиции.

Объявления для клиентов наркодилеры размещали на одном из телеграмм-каналов, распространяли психотропное вещество путем закладок, оплату получали наличными при встрече или на банковскую карточку.

Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После процедуры оперативных закупок у фигурантов были проведены почти два десятка обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, опий ацетилированный, PVP-соли, 1,5 килограмма маковой соломы, ампулы с димедролом, метадон, пакеты с семенами конопли.

Также изъято оружие, спецсредства, банковские карты и наличные, автомобили.

Сейчас готовится вручение подозрения организатору и двум его сообщникам: 33-летнему мужчине и 41-летней женщине. Они сейчас задержаны. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

Задержанным злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.