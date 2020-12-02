На Харьковщине задержали группу наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

02 декабря 2020 г. 13:25
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Правоохранители разоблачили и задержали группу харьковчан, которые занимались сбытом наркотических веществ, в частности, особо опасного синтетического психотропного вещества - PVP-соли. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Свою деятельность злоумышленники вели на территории Харькова и Изюма. Организовал незаконный бизнес 34-летний харьковчанин. Сообщников он взял себе ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также в группе наркодилеров оказался и бывший сотрудник полиции. 

Объявления для клиентов наркодилеры размещали на одном из телеграмм-каналов, распространяли психотропное вещество путем закладок, оплату получали наличными при встрече или на банковскую карточку.

Сведения по данному факту были внесены в ЕРДР по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. 

После процедуры оперативных закупок у фигурантов были проведены почти два десятка обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили и изъяли марихуану, опий ацетилированный, PVP-соли, 1,5 килограмма маковой соломы, ампулы с димедролом, метадон, пакеты с семенами конопли. 

Также изъято оружие, спецсредства, банковские карты и наличные, автомобили.  

Сейчас готовится вручение подозрения организатору и двум его сообщникам: 33-летнему мужчине и 41-летней женщине. Они сейчас задержаны. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения. 

Задержанным злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. 

 

Видео: 

Внутрішня безпека поліції викрила діяльність групи харків’ян, які збували наркотики

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