На Харьковщине задержали иностранца при попытке незаконно пересечь границу

18 января 2020 г. 10:30
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На Харьковщине пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, 16 января участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном пересечении границы.

Ожидания пограничников оправдались.

Патрулируя участок границы в районе населенного пункта Гран, правоохранители задержали гражданина Молдовы. 43-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

Свои действия правонарушитель пояснил запретом ему въезда в РФ, поэтому он решил попасть туда в обход пункта пропуска.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанного привлекли к административной ответственности.

Также по нарушителю принято решение о запрете ему въезда в Украину сроком на пять лет и о принудительном выдворении его с территории Украины.

 

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