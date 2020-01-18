На Харьковщине задержали иностранца при попытке незаконно пересечь границу

На Харьковщине пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.
Так, 16 января участковым инспектором пограничной службы была получена информация о возможном незаконном пересечении границы.
Ожидания пограничников оправдались.
Патрулируя участок границы в районе населенного пункта Гран, правоохранители задержали гражданина Молдовы. 43-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.
Свои действия правонарушитель пояснил запретом ему въезда в РФ, поэтому он решил попасть туда в обход пункта пропуска.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима задержанного привлекли к административной ответственности.
Также по нарушителю принято решение о запрете ему въезда в Украину сроком на пять лет и о принудительном выдворении его с территории Украины.