На Харьковщине задержали наркосбытчика

Харьковские правоохранители задержали 43-летнего ранее судимого мужчину, который 10 декабря продал в Чугуеве бумажный сверток с наркотическим веществом весом около 1 грамма за 1000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины у злоумышленника дома провели обыск.

В ходе обыска правоохранители изъяли у злоумышленника 2600 гривен, часть из которых получена им за сбыт наркотиков, а также полимерный пакет с остатками психотропного вещества PVP и 2 мобильных телефона.

Также во время обыска полицейские обнаружили бумажный сверток с каннабисом весом около 3 грамм, электронные весы, полимерный пакет и пакеты для фасовки с остатками психотропного вещества, 9 мобильных телефонов, сим-карты разных мобильных операторов, черновые заметки.

Кроме того, полицейские изъяли около 0,5 килограмма порошкообразного вещества белого цвета, которое, по словам правонарушителя, является сахарной пудрой, и которую он добавлял к психотропным веществам.

Полицейские выяснили, что злоумышленник длительное время занимался сбытом психотропного вещества PVP своим знакомым при личной встрече.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также правоохранители устанавливают источник поставки наркотика.