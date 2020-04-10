На Харьковщине задержали нарушителя границы

В Харьковской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска.
Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, накануне, проверяя информацию о возможном незаконном пересечении границы, которую предоставил участковый инспектор пограничной службы, в районе населенного пункта Сотницкий Казачок пограничный наряд задержал 49-летнего гражданина Украины.
Злоумышленник пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.
За попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит административная ответственность.
Его дальнейшую судьбу решит суд.