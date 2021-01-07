На Харьковщине задержали россиянина, который пытался подкупить пограничника

На Харьковщине правоохранители задержали россиянина, который пытался подкупить сотрудника Госпогранслужбы, предложив ему взятку в размере 400 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

Уголовное производство по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» было начато по сообщению, внесенному в ЕРДР еще в ноябре 2020 года.

Пограничник отдела «Ольховатка» Харьковского отряда, который должен получить взятку за содействие в незаконном перемещении товаров через государственную границу из России в Украину и наоборот, сразу же сообщил сотрудникам внутренней и собственной безопасности о полученном предложении неправомерной выгоды, поэтому правоохранители организовали наблюдение и сбор информации о правонарушителе.

Взяткодателя задержали 5 января в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.