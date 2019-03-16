На Харьковщине задержали россиянина в международном розыске за тяжкие преступления

16 марта 2019 г. 18:22
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Полицейские задержали россиянина, который находился в международном розыске и скрывался на Харьковщине.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 33-летний мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился международном розыске по линии Интерпола и Европола. 

Мужчина входил в состав преступной группы. 

В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. 

За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение.

В отношении задержанного россиянина применен временный арест сроком на 40 суток.

 

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