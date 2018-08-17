На Харьковщине задержали уличного грабителя

В полицию поступило сообщение от 47-летней жительницы Дергачевского района об ограблении ее неизвестным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказала потерпевшая, злоумышленник выхватил у нее сумку с личными вещами и скрылся.

В совершении грабежа полицейские разоблачили 42-летнего жителя Харьковского района.

Мужчину правоохранители задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.