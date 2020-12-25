На Харьковщине задержали вымогателя, угрожавшего женщине кислотой

25 декабря 2020 г. 10:37

Жителя Дергаческого района Харьковщины задержали правоохранители за вымогательство с угрозой причинения тяжких телесных повреждений женщине.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием по уголовному производству, открытому по  ч. 2 ст. 189 УК Украины, установлено, что с начала сентября 2020 года злоумышленник с угрозами требовал от женщины передать ему 1500 долларов США, которые она якобы задолжала.

Мужчина угрожал потерпевшей, что если она не отдаст ему деньги, он выльет ей кислоту в лицо, что приведет к химическим ожогам, и женщина останется инвалидом.

24 декабря 2020 года после получения части денежных средств в сумме 14000 гривен злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

 

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