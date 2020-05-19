На Харьковщине задержали женщину, которая предлагала взятку следователю полиции

На Харьковщине правоохранители задержали женщину, которая предлагала взятку следователю полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отметили в полиции, таким образом она пыталась решить вопрос о закрытии уголовного производства о грабеже, фигурантом которого является ее сын.

Задокументировали факт преступления сотрудники Департамента внутренней безопасности и местной Лозовской прокуратуры. Накануне с соответствующим рапортом к ним обратился следователь полиции, который сообщил, что 38-летняя гражданка предложила ему неправомерное вознаграждение в сумме 6000 гривен.

19 мая в служебном кабинете следователя злоумышленница пыталась передать взятку должностному лицу. Данное событие было задокументировано.

Женщина была задержана, а вещественные доказательства изъяты.

Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.