На Харьковщине задержали женщину, которая предлагала взятку следователю полиции

На Харьковщине правоохранители задержали женщину, которая предлагала взятку следователю полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Как отметили в полиции, таким образом она пыталась решить вопрос о закрытии уголовного производства о грабеже, фигурантом которого является ее сын.
Задокументировали факт преступления сотрудники Департамента внутренней безопасности и местной Лозовской прокуратуры. Накануне с соответствующим рапортом к ним обратился следователь полиции, который сообщил, что 38-летняя гражданка предложила ему неправомерное вознаграждение в сумме 6000 гривен.
19 мая в служебном кабинете следователя злоумышленница пыталась передать взятку должностному лицу. Данное событие было задокументировано.
Женщина была задержана, а вещественные доказательства изъяты.
Женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.