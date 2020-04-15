На Харьковщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

15 апреля 2020 г. 13:55
556 просмотров

В Валковской райбольнице Харьковской области от коронавируса скончалась 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с двусторонней пневмонией.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, она была в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания - в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

Также в пресс-службе рассказали, что первый у кого диагностировали COVID-19 в Харькове, уже выздоровел.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.