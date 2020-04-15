На Харьковщине зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Валковской райбольнице Харьковской области от коронавируса скончалась 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с двусторонней пневмонией.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, она была в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания - в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

Также в пресс-службе рассказали, что первый у кого диагностировали COVID-19 в Харькове, уже выздоровел.