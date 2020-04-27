На Харьковщине закрыли село Стрелечье из-за вспышки коронавируса в психиатрической больнице

На Харьковщине зафиксировали вспышку COVID-19 в Харьковской областной психиатрической больнице, что находится в селе Стрелечье. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

По его словам, у пациентов больницы, заразившихся коронавирусом, не было никаких внешних симптомов вируса. При этом, в 11 случаях диагноз был подтвержден лабораторно, а еще 30 образцов ждут изучения. Отделение, где произошла вспышка коронавируса, сейчас закрыто на карантин.

Установлено, что болезнь была занесена в медицинское учреждение одной из работавших там санитарок, которая живет в другом населенном пункте, где пребывает сейчас на самоизоляции.

«Само село Стрелечье, где расположена больница, закрыто. Установлены блокпосты, никто не может проехать или выехать оттуда, за исключением медработников и местных жителей», - рассказал Кучер.