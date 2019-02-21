На Харьковщине занимаются национально-патриотическим воспитанием молодежи

Работа по национально-патриотическому воспитанию в Харьковской области контролируется координационным советом, созданным в январе 2016 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на председателя облгосадминистрации Анатолия Бабичева.

По его словам, в совет, кроме представителей власти, входят представители общественных организаций, которые выступают инициаторами проектов и мероприятий патриотического направления.

В декабре 2018-го в области также была впервые принята региональная программа национально-патриотического воспитания, в которой учли все пожелания общественности. К этой работе привлекаются молодежные центры и клубы в районах. В Харьковской области на данный момент работают уже более 20 молодежных хабов, одна из задач которых - воспитание молодежи.

Так, важной составляющей работы по национально-патриотическому воспитанию яляются культурные и художественные проекты. 2018 году появился еще один инструмент поддержки сферы культуры - Украинский культурный фонд. Это новая модель предоставления финансовой помощи на художественные и креативные проекты.

По словам чиновника, в прошлом году от Харьковской области для участия в конкурсе Украинского культурного фонда подали 38 заявок, 18 из них - профинансированы на общую сумму более 8 миллионов. Среди проектов - конкурс молодых композиторов «Молодежный музыкальный хаб Схід Опера», подготовка всеукраинского фестиваля вертепов «Вертеп-фест-2019» и школа практикум культурных менеджеров «АРТлаборатория».

В этом году уже объявлен новый конкурс, заявки принимаются по 5 направлениям: «Создаем инновационный культурный продукт», «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты», «Украинский культурный монитор», «Знаковые события для украинской культуры», «Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора». Также в марте начнется прием заявок по новому направлению - «Инклюзивное искусство».

Условия конкурсов размещены на официальном сайте Украинского культурного фонда.