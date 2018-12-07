На Харьковщине запустили электричку с системой видеорегистрации

Электропоезд ЕР2Р-7087 курсирует по маршруту Харьков-Лозовая-Лиман с декабря.

Пригородный поезд №7035/7037/7038 ездит ежедневно, кроме вторника.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие.

В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени прибытия поезда.

Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички.