На Харьковщине запустили электричку с системой видеорегистрации

07 декабря 2018 г. 13:40
Источник: УНИАН
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Электропоезд ЕР2Р-7087 курсирует по маршруту Харьков-Лозовая-Лиман с декабря. 

Пригородный поезд №7035/7037/7038 ездит ежедневно, кроме вторника. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие. 

В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени прибытия поезда. 

Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички.  

 

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