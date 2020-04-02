На Харьковщине заработала волонтерская «горячая линия» по вопросам о COVID-19

На Харьковщине начала работу волонтерская «горячая линия» по вопросам о заболевании COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

Позвонив 0-800-31-80-31, можно задать любой вопрос о симптомах заболевания, алгоритме своих действий, эпидситуации в области и так далее, а также попросить о помощи.

«У волонтерского центра фактически два направления, - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер. - Первое - это информирование населения. Здесь люди смогут получить информацию по всем вопросам, которые касаются коронавируса. Операторы, которые отвечают на вопросы, прошли обучение, был подготовлен перечень самых распространенных вопросов и ответов. Второе направление - это фактически обеспечение жизнедеятельности наших жителей. Оказание помощи людям, которые в этом нуждаются. К этому подключаются волонтеры. Сейчас у нас более 800 волонтеров, и каждый день к команде добавляются люди. Мы им за это очень благодарны».

В настоящее время колл-центр работает с 9:00 до 18:00, но в ближайших планах - переход на работу в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Работа организована на базе контакт-центра компании Dealist Solutions.

«Волонтеры и областная администрация пригласили нас принять участие в этом проекте, мы согласились помочь. Перед началом работы мы уже собрали определенную базу информации. Прежде всего, мы, конечно, должны понимать тех людей, которые нам звонят. В основном, это пожилые люди, которым сейчас не желательно выходить на улицу, им нужно помочь купить еду, какие-то бытовые вещи, и волонтеры в этом помогают. На данный момент у нас 5 операторов, нагрузка пока небольшая, этого хватает. Но мы понимаем, что со временем количество обращений увеличится, и мы готовы вовремя предоставлять необходимое количество операторов. Сделаем так, чтобы люди не ждали, постараемся сделать сервис качественным», - отметил представитель компании Сергей Чебушев.

Руководитель Благотворительного фонда «Харьков с тобой» и Центра помощи «Стоп COVID-19» Андрей Шейнин отметил, что операторы колл-центра пользуются информацией исключительно из официальных источников: ВОЗ, МОЗ, НСЗУ и так далее.

Также он отметил, что, кроме потребности людей в информации, с которой, собственно, началась идея создания колл-центра, волонтеры (из опыта 2014 года) понимают, что люди будут нуждаться и в материальной помощи.

«Мы знаем, что нам нужно будет помогать людям материально, помогать людям продуктами и хотя бы донести продукты из магазина домой», - сказал Андрей Шейнин.

Также колл-центр будет выполнять еще одну важную функцию - это сбор информации.

«Очень важно, чтобы у нас была аналитика, с какими вопросами чаще всего обращаются люди, потому что эту информацию необходимо будет обрабатывать и действовать на опережение», - подчеркнул Алексей Кучер.