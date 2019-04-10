На Харьковщине завоют сирены

В Харьковской области пройдет очередная проверка средств оповещения населения.

По информации пресс-службы ХОГА, сирены включат в 14:25.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить областное телевидение (UA:Харків), радиовещание (проводное или эфирное на частоте 67,13 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией,» - напомнили в департаменте гражданской защиты населения.

Населению рекомендуют во время плановой технической проверки сохранять спокойствие и продолжать заниматься своими делами.