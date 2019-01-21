На Харьковщине женщина обокрала пенсионерку

В полицию от 80-летней жительницы Балаклеи поступило сообщение о том, что из ее квартиры пропали деньги.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что накануне к пенсионерке заходила знакомая ей женщина, которая ранее помогала ей продать всякий хлам и снова пришла предлагать свои услуги. Именно после ее визита из квартиры пропали деньги.

Оперативники установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 24-летняя ранее судимая за имущественные преступления местная жительница.

Женщина призналась в краже и сообщила, что похищенные деньги сразу же потратила на личные нужды.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

За кражу женщине грозит до 6 лет лишения свободы.