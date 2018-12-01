На Харьковщине женщина отдала мошеннику 5000 гривен, чтобы «спасти» сына от уголовного дела

В Харьковской области телефонные мошенники обманули женщину на 5000 гривен.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 ноября в полицию обратилась 82-летняя жительница Лозовой и рассказала, что 28 ноября на ее городской телефон позвонил якобы сын. Он сообщил, что попал в полицию в Харькове, и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

В тот же день возле собственного дома женщина передала неизвестному деньги.

Факт происшествия полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

В ходе проверки полицейские установили, что сын заявительницы в полицию не попадал.

Правоохранители очередной раз напоминают, что при получении такого звонка от неизвестного лица, ни в коем случае нельзя говорить о наличии денег и не передавать средства неизвестным лицам.

Также нельзя переводить средства на чужие счета, называть свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги.

Правоохранители Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными, беречь себя и свое имущество.