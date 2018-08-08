На Харьковщине женщина с недействительным документом пыталась подкупить пограничников

08 августа 2018 г. 14:15
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Вчера в пункт пропуска «Плетеневка» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «BOVA», сообщением «Киев-Волгоград».

Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ, на нем в Россию следовала гражданка Армении, 1960 года рождения.

Во время пограничного контроля, пограничники установили, что срок действия паспорта иностранки закончился.

За то, чтобы пограничники помогли женщине в пересечении границы по недействительному документу, она предложила пограничникам денежное вознаграждение в размере 100 долларов США.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт ее дачи задокументировали и после составления всех необходимых документов передали женщину полицейским.

В компетентные правоохранительные органы пограничники направили уведомление об уголовном преступлении, предусмотренном статьей 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

 

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