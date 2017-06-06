На харьковских предприятиях повысятся зарплаты

У меня есть пиктометр, есть казиметр и лоточек. Вот я меряю. С помощью таких нехитрых инструментов глазуровщица Елена Глухова замеряет плотность и текучесть глазури, которая покрывает плитку. Кроме этого в ее зону ответственности входит наблюдение за конвейером. На плиточном заводе Елена трудится уже три года. Условия работы женщину вполне устраивают, вся линия максимально автоматизирована, да и с социальной защитой все хорошо. Руководство старается поспевать за инфляцией. Заработная плата Елены сейчас уже превышает пять тысяч гривен и в перспективе - повышение.

Елена Глухова, глазуровщица:

У нас у каждого свои. Ну, у наладчиков своя зарплата, у глазуровщиц - другая, у сортировщиц - еще. У каждого по работе оценивается его зарплата. Повышают нам вот зарплату и премию дают. Но, понятно, что хочется всегда больше, денег всегда мало.

Повышать заработную плату сотрудникам действительно собираются, говорит представитель собственника Валентин Шеветовский. Такая возможность у предприятия появилась благодаря активному росту производства. В следующем году тут планируют открыть новый цех. Расширяется география торговых связей.

Валентин Шеветовский, предс. наблюдательного совета Харьковского плиточного завода:

Заработная плата достигнет 7 тысяч 800 гривен в месяц на одного сотрудника. У нас очередь на предприятие. Рост возможен в будущем благодаря тому, что будет увеличено количество метров квадратных, которые мы будем производить, доход на одного сотрудника.

До конца года заработная плата должна вырасти также на "Турбоатоме", заводе имени Малышева, "ХТЗ", "Шебелинкагаздобыче". Возможности для этого изыскивали вместе с руководством предприятий, отмечает губернатор Юлия Светличная. Прибавка составит около тысячи гривен. Кроме того губернатор заверила - покрывать инфляцию повышение зарплаты будет ежегодно. Работают и с предприятиями-должниками, правда, о них губернатор говорит без особой конкретики.

Юлия Светличная, губернатор:

Сьогодні приклад заводу імені Малишева, за рік співпраці з Укроборонпромом ми не маємо заборгованості по заробітній платі, ми маємо перспективні закази. Ми вже маємо авансові платежі по заробітній платі, тому винаходимо можливості щодо розвитку окремих підприємств.

Перспективу губернатор видит и в отношении "ХАЗа". Это авиационное предприятие было среди лидеров по задолженности по заработной плате. После смены менеджмента, на заводе также рассчитывают на заказы от "Укроборонпрома".