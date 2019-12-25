На харьковском предприятии разрабатывают систему защиты от токсичных выбросов

На харьковском коксовом заводе работают над созданием системы защиты от токсичных выбросов.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с харьковчанами в школе №153, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

По его словам, на предприятии нужно установить оборудование, которое соответствовало бы международным стандартам.

«Коксохим – очень злободневный вопрос. Прошла встреча городского головы Геннадия Кернеса с работниками завода, жителями района, где он расположен. Была отработана стратегия, что завод обязан за свои средства выполнить все мероприятия, чтобы не было вредных выбросов. Этот вопрос находится на постоянном контроле, и мы доведем его до конца», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как напомнили в горсовете, в октябре Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел встречу с работниками и представителями нового руководства Харьковского коксового завода, а также жителями Новобаварского района.

На встрече он пообещал, что городская власть будет контролировать выполнение обещаний, данных новым руководством предприятия по выплате заработной платы и решению экологической проблемы.