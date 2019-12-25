На харьковском предприятии разрабатывают систему защиты от токсичных выбросов

25 декабря 2019 г. 17:05
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На харьковском коксовом заводе работают над созданием системы защиты от токсичных выбросов.

Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов на встрече с харьковчанами в школе №153, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

По его словам, на предприятии нужно установить оборудование, которое соответствовало бы международным стандартам.

«Коксохим – очень злободневный вопрос. Прошла встреча городского головы Геннадия Кернеса с работниками завода, жителями района, где он расположен. Была отработана стратегия, что завод обязан за свои средства выполнить все мероприятия, чтобы не было вредных выбросов. Этот вопрос находится на постоянном контроле, и мы доведем его до конца», - подчеркнул Игорь Терехов.

Как напомнили в горсовете, в октябре Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел встречу с работниками и представителями нового руководства Харьковского коксового завода, а также жителями Новобаварского района.

На встрече он пообещал, что городская власть будет контролировать выполнение обещаний, данных новым руководством предприятия по выплате заработной платы и решению экологической проблемы.

 

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