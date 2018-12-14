На харьковском вокзале нашли наркотики у 18-летнего парня

Во время патрулирования железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» правоохранители обнаружили у 18-летнего парня вероятные наркотики.

Как сообщили в Восточном региональном управления ГПСУ, в одном из помещений вокзала служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на гражданина Украины, 2000 года рождения.

В ходе осмотра в дорожной сумке юноши правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом около 1 килограмма.

Обнаруженную «травку» пограничники изъяли и вместе с владельцем передали сотрудникам Национальной полиции.

Продолжается экспертиза.