На харьковском вокзале нашли наркотики у 18-летнего парня

14 декабря 2018 г. 14:09
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Во время патрулирования железнодорожной станции «Харьков - пассажирский» правоохранители обнаружили у 18-летнего парня вероятные наркотики.

Как сообщили в Восточном региональном управления  ГПСУ,  в одном из помещений вокзала служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на гражданина Украины, 2000 года рождения.

В ходе осмотра в дорожной сумке юноши правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом около 1 килограмма.

Обнаруженную  «травку» пограничники  изъяли и вместе с владельцем передали сотрудникам Национальной полиции.

Продолжается экспертиза.

 

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