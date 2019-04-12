На харьковском вокзале служебная собака нашла у мужчины «травку»

На Харьковском железнодорожном вокзале пограничники совместно с полицейскими обнаружили у мужчины 20 граммов наркотического вещества.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, накануне во время совместного патрулирования железнодорожного вокзала служебная собака, натренированная на поиск наркотических веществ, среагировала на гражданина Украины.

В ходе осмотра личных вещей мужчины, в его наплечной сумке правоохранители обнаружили два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 4 бумажных свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятно «марихуаной».

Общий вес найденного вещества составил 20 граммов.

Обнаруженные свертки изъяли в установленном порядке и вместе с владельцем передали в полицию.