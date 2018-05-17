На харьковском вокзале у мужчины нашли наркотики

Вчера на железнодорожном вокзале Харькова пограничники совместно с полицейскими обнаружили у мужчины вероятно наркотическое вещество.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Правоохранители осматривали здание вокзала со служебной собакой, натренированной на поиск наркотиков.

В одном из помещений собака среагировала на гражданина Украины, 1979 года рождения.

При осмотре у мужчины в наплечной сумке правоохранители нашли бумажный пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом в 20 граммов.

Запрещенное вещество правоохранители изъяли и передали вместе с задержанным мужчиной полиции.

Идет экспертиза.