На харьковском вокзале у мужчины нашли наркотики

17 мая 2018 г. 12:38
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Вчера на железнодорожном вокзале Харькова пограничники совместно с полицейскими обнаружили у мужчины вероятно наркотическое вещество.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ.

Правоохранители осматривали здание вокзала со служебной собакой, натренированной на поиск наркотиков.

В одном из помещений собака среагировала на гражданина Украины, 1979 года рождения.

При осмотре у мужчины в наплечной сумке правоохранители нашли  бумажный пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения весом в 20 граммов.

Запрещенное вещество правоохранители изъяли и передали вместе с задержанным мужчиной  полиции.

Идет экспертиза.

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