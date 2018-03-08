На харьковском вокзале задержали женщину, которая везла психотропы из России

08 марта 2018 г. 10:37
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Сегодня в пункте контроля «Харьков-пассажирский» во время проверки поезда «Москва-Харьков» у 63-летней женщины обнаружили 80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам».

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время погранично-таможенного осмотра вагона поезда «Москва-Харьков», пограничники обнаружили у гражданки Украины в личных вещах - в чемодане -  80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам» по 10 таблеток каждая.

Пограничники психотропные препараты изъяли и передали полицейским.

 

 

 

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