На харьковском вокзале задержали женщину, которая везла психотропы из России

Сегодня в пункте контроля «Харьков-пассажирский» во время проверки поезда «Москва-Харьков» у 63-летней женщины обнаружили 80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам».

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время погранично-таможенного осмотра вагона поезда «Москва-Харьков», пограничники обнаружили у гражданки Украины в личных вещах - в чемодане - 80 пластинок с таблетками психотропного действия «Феназепам» по 10 таблеток каждая.

Пограничники психотропные препараты изъяли и передали полицейским.