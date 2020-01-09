На харьковском заводе имени Малышева - новый директор

09 января 2020 г. 20:30
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В Государственном Концерне "Укроборонпром" продолжается обновление руководителей предприятий.

Так, Генеральным директором ГК "Завод имени В.А. Малышева" в Харькове стал Василий Крылас.

Об этом сообщили в пресс-службе Госконцерна.

Как отмечается, Крылас всю жизнь работал на производстве, а именно: на харьковских заводах "Электротяжмаш", "Харьковпродмаш", "Спецмаш Украина" и он имеет большой опыт управления производственно-хозяйственной деятельностью, организации и контроля производства, технического перевооружения предприятия и тому подобное.

Ранее Василий Крылас занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома"., затем был назначен исполнительным директором Завода им. Малышева.

 

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