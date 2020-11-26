На харьковском заводе началось погашение задолженностей по зарплате

26 ноября 2020 г. 18:00
Источник: РБК-Украина
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25 ноября на “Электротяжмаше” началось погашение задолженности по заработной плате. Сотрудникам выплатили зарплату за август, сентябрь и 25% за октябрь.

Об этом сообщает Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится “Электротяжмаш”.

Ожидается, что полностью долги будут закрыты до конца текущего месяца.

Также отмечается, что это первый шаг в реализации комплексной программы финансового оздоровления завода, разработанной дирекцией “Электротяжмаша” и Фондом госимущества при поддержке Кабмина и депутатского корпуса.

Помимо выплат зарплат, “Электротяжмашу” удалось привлечь оборотные средства в размере 200 млн гривен, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы.

Напомним, менеджмент предприятия утвердил план отгрузок продукции в ноябре-декабре 2020 года с основными покупателями и достиг договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год.

Кроме того, достигнута договоренность о реструктуризации проблемного кредита между “Электротяжмашем” и “Укрэксимбанком”.

“Электротяжмаш” входит в перечень объектов большой приватизации.

 

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