На харьковской таможне обнаружили автомобиль с контрабандными запчастями (видео)

01 февраля 2020 г. 10:45
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На границе с Россией на Харьковщине таможенники выявили автомобиль, буквально «нашпигованный» контрабандными автозапчастями.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, 31 января в зону таможенного контроля пункта пропуска «Плетеневка»  из РФ в Украину въехал легковой автомобиль под управлением гражданина Украины.

Водитель выбрал полосу движения по «зеленому коридору» и при устном декларировании заявил об отсутствии товаров, которые необходимо задекларировать.

Но во время таможенного досмотра специалисты таможни обнаружили газовый баллон, средняя часть которого была вырезана и закрыта металлической крышкой. Внутри находились десятки пакетов с автозапчастями.

Такие же автодетали в ассортименте были обнаружены в месте, где хранится запасное колесо, в багажном отделении и под обшивкой в ​​крыльях авто.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины

 

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