На харьковской таможне обнаружили тонну насвая

На днях на таможне "Харьков-центральный" сотрудники ГФС обнаружили тонну насвая.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, на таможенное оформление была подана декларация на товары «Плоды абрикоса сушеного», «Ядра абрикосовых косточек» и «Рис шлифованный».

Однако при проведении таможенного досмотра грузовика под мешками с заявленными товарами проверяющие обнаружили мешки с 200 пакетами с веществом темно-зеленого цвета с содержанием растительных компонентов, по внешним признакам и запахом похожих на насвай.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По изъятому веществу дополнительно будет проведена экспертиза.

Справка. Насвай - вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являются табак, гашеная известь и другие компоненты. Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость.