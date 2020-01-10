На харьковской таможне у мужчины обнаружили товары военного назначения (видео)

На таможенном посту на Харьковщине у мужчины обнаружили товары военного назначения при себе.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, на таможенном посту «Магистральный» Слобожанской таможни Гостаможслужбы правоохранители задержали молодого человека, который пересекал таможенную границу в пешем порядке, по его объяснениям, к другу в гости.

В рюкзаке среди личных вещей мужчины находились спрятанные в джинсах оптические приборы ночного наблюдения, которые, в частности, относятся к товарам военного назначения и ограничены законодательством Украины к перемещению через таможенную границу.

В отношении нарушителя таможенники составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, сотрудники СБУ в Харьковской области составили протокол осмотра места происшествия и изъяли предметы нарушения таможенных правил в рамках уголовного дела.