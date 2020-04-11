На Холодногорской закроют движение: троллейбус №27 изменит маршрут

11 апреля 2020 г. 12:15
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Движение транспорта по ул. Холодногорской, на участке от ул. Робеспьера до ул. Новый Быт, будет запрещено с 9:00 до 17:00 13 и 14 апреля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период будет прекращено движение троллейбусов по ул. Холодногорской и ул. Дудинской. В связи с этим, троллейбус №27 будет курсировать следующим образом:

пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Конституции.

 

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