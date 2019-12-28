На Холодной Горе харьковчанам бесплатно раздавали елки

На Холодной Горе в Харькове сегодня утром раздавали елки всем желающим прохожим.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, прохожим раздавались деревья, которые были срезаны незаконно и продавались без соответствующих документов.

На елках не было соответствубющих чипов.

В полиции прокомментировали данный факт.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня в 10:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях, 140 возле супермаркета «Рост» производится незаконная торговля елками.

Владелец этих ёлок скрылся до приезда полиции.

Активисты, которые и вызывали полицию, стали раздавать елки прохожим.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета Холодногорского отдела полиции. По данному факту проводится проверка.