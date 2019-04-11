На Холодной горе из-за бешеной лисы ввели карантин

11 апреля 2019 г. 12:22

Бешенство выявлено у дикой лисицы, которая забежала во двор одного из частных домов по ул. Подгорной в Холодногорском районе.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, лису обнаружил мужчина во дворе своего дома. Животное вело себя подозрительно, на сторожевых собак не реагировало. 

Мужчина пытался выгнать лисицу со двора, но при попытке отлова она умерла. При этом животное успело поцарапать мужчину, и он обратился за медицинской помощью. Пострадавший находятся на стационарном лечении в Городской клинической больнице №2.

Лабораторные исследования подтвердили у лисы бешенство. Проводятся мероприятия с целью ликвидации очага бешенства.

С 10 апреля установлены карантинные ограничения в части Холодногорского района, ограниченные Окружной дорогой, железнодорожным полотном, ул. Подгорной, ул. Удмуртской, ул. Балтийской, ул. Лесной. 

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