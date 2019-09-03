На Холодной Горе на ремонт закрывают крупный перекресток, горсовет предупреждает о пробках

Завтра, 4 сентября, с 8.00 будет закрыто движение транспорта на перекрестке улицы Дудинской и Полтавского Шляха в направлении центра города. Об этом написал директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

«Спасибо всем ответственным за состояние мостов в области – из-за них харьковчане в ближайшие дни почувствуют неудобства на въезде в Харьков со стороны Песочина», - написал Сидоренко.

По его словам, из-за обрушившегося моста через город пошли перегруженные фуры.

«Перегруженные – и тут спасибо еще одной структуре, которая не следит за массой грузовиков – местному отделению Укртрансбезопасности», - отметил Сидоренко.

По его словам, перегруженные фуры окончательно уничтожили асфальт на перекрестке Дудинской и Полтавского Шляха. Как пишет чиновник, «асфальт выдавлен уже так, что легковушкам, не чиркнув днищем, не проехать».

«Поэтому мэром города принято решение срочно провести ремонт перекрестка, и в среду с 8-ми часов утра полосы в сторону центра Харькова будут перекрыты для транспорта. Дорожники обещают справиться как можно быстрее, но минимум неделю придется потерпеть некоторые неудобства и пробки», - сообщил Сидоренко.