На Холодной Горе обокрали квартиру: подозреваемый задержан

05 ноября 2020 г. 13:45
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В Харькове полицейские задержали мужчину за совершение квартирной кражи на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 4 ноября в 8:20 из службы 102. 

Злоумышленник вынес из квартиры пятиэтажки системный блок и монитор. 

Уже через 2 часа полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении кражи.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. 

 

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