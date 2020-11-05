На Холодной Горе обокрали квартиру: подозреваемый задержан

В Харькове полицейские задержали мужчину за совершение квартирной кражи на проспекте Любови Малой в Новобаварском районе города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 4 ноября в 8:20 из службы 102.

Злоумышленник вынес из квартиры пятиэтажки системный блок и монитор.

Уже через 2 часа полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении кражи.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.