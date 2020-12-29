На Холодной Горе патрульные спасли собаку, которую сбил автомобиль (видео)

29 декабря 2020 г. 10:52
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На Холодной Горе патрульные полицейские спасли собаку, которую сбил автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Так, вечером 26 декабря неравнодушные граждане позвонили в полицию и сообщили, что неизвестный автомобиль сбил собаку на улице Полтавский Шлях и уехал с места происшествия.

Менее чем за пять минут на помощь прибыли двое патрульных полицейских.

На месте происшествия находились прохожие, которые пытались помочь собаке. Позже на место пришел и хозяин пострадавшего животного.

«Пес жалобно скулил. Патрульные решили не терять времени. Они взяли животное в служебное авто и поехали в ближайшую ветеринарную клинику», - рассказали в полиции.

Ветеринары оказали пострадавшему псу первую помощь.

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