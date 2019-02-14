На Холодной горе трое маленьких детей недоедали

14 февраля 2019 г. 19:57
699 просмотров

В Харькове полицейские совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области. 

Так, во время визита обнаружили семью, где дети 9 месяцев, 3 и 11 лет проживали в ненадлежащих условиях. Мать не придерживалась санитарных норм и малыши не имели возможности полноценно питаться.

Инспекторами ювенальной превенции в отношении женщины составлен административный протокол по факту невыполнения обязанностей по воспитанию детей КУоАП. Решается вопрос о лишении матери родительских прав. Ей также может быть назначен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что касается детей, все трое временно помещены в больницу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.