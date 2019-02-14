На Холодной горе трое маленьких детей недоедали

В Харькове полицейские совместно со службой по делам детей посещали семьи, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

Так, во время визита обнаружили семью, где дети 9 месяцев, 3 и 11 лет проживали в ненадлежащих условиях. Мать не придерживалась санитарных норм и малыши не имели возможности полноценно питаться.

Инспекторами ювенальной превенции в отношении женщины составлен административный протокол по факту невыполнения обязанностей по воспитанию детей КУоАП. Решается вопрос о лишении матери родительских прав. Ей также может быть назначен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что касается детей, все трое временно помещены в больницу.