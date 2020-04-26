На Холодной Горе временно ограничат движение транспорта по улице Новый Быт

В Холодногорском районе Харькова на улице Новый Быт с понедельника ограничивается движение транспорта, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, движение транспорта по улице Новый Быт, на участке от улицы Холодногорской до улицы Куриловской, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 27, 28 и 29 апреля.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Как отмечается, пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.