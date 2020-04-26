На Холодной Горе временно ограничат движение транспорта по улице Новый Быт

26 апреля 2020 г. 11:22

В Холодногорском районе Харькова на улице Новый Быт с понедельника ограничивается движение транспорта, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, движение транспорта по улице Новый Быт, на участке от улицы Холодногорской до улицы Куриловской, будет ограничено ежедневно с 9:00 до 17:00 27, 28 и 29 апреля.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Как отмечается, пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53