 

На ХТЗ харьковчанина задержали на сбыте психотропов

21 октября 2019 г. 10:30
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Правоохранители разоблачили 35-летнего харьковчанина в сбыте психотропного вещества в Индустриальном районе города. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время личной встречи с покупателем на улице Мира злоумышленник продал наркотическое средство PVP в полимерном пакете за 300 гривен. 

Мужчину задержали и изъяли деньги в сумме 300 гривен, полученные за сбыт наркотического вещества.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения обыска по месту жительства у мужчины полицейские изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом голубого цвета весом 0,25 граммов. 

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного злоумышленника меры пресечения и сообщения ему о подозрении.

 

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