На ХТЗ хулиганы разгромили маршрутку (видео)

В Харькове двое мужчин разгромили маршрутку.

Видео с места событий было опубликовано в соцсетях.

На его кадрах зафиксировано, как двое неадекватных молодых парней бьют руками и ногами по стеклам транспортного средства, кричат и выражаются нецензурной бранью.

А затем один из них отрывает номера маршрутки.

Водитель маршрутки пытался остановить дебоширов, однако злоумышленники чуть не избили и его.

Затем дебоширов попытался остановить неизвестный мужчина, и на этом съемка прекратилась.

Пользователи Сети в своих комментариях под видео возмутились увиденным.

Кроме действий самх хулиганов, люди выражали недовольство бездействием окружающих, которые просто наблюдали за происходящим. Также интернет-пользователи выразили благодарность мужчине, который попытался пресечь действия хулиганов.