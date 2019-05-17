На ХТЗ хулиганы разгромили маршрутку (видео)

17 мая 2019 г. 15:36
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В Харькове двое мужчин разгромили маршрутку.

Видео с места событий было опубликовано в соцсетях.

На его кадрах зафиксировано, как двое неадекватных молодых парней бьют руками и ногами по стеклам транспортного средства, кричат и выражаются нецензурной бранью.

А затем один из них отрывает номера маршрутки.

Водитель маршрутки пытался остановить дебоширов, однако злоумышленники чуть не избили и его.

Затем дебоширов попытался остановить неизвестный мужчина, и на этом съемка прекратилась.

Пользователи Сети в своих комментариях под видео возмутились увиденным. 

Кроме действий самх хулиганов, люди выражали недовольство бездействием окружающих, которые просто наблюдали за происходящим. Также интернет-пользователи выразили благодарность мужчине, который попытался пресечь действия хулиганов.

 

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