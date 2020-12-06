На ХТЗ разоблачили наркозакладчика

В Харькове в районе ХТЗ патрульные обнаружили вероятных распространителей наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем 5 декабря около 15 часов на улице Индустриальной внимание полицейских привлекли двое мужчин, которые постоянно оглядывались и пытались уйти из их поля зрения.

Полицейские сразу их догнали.

Патрульные обратили внимание, что во время общения с ними мужчины заметно нервничали. Впоследствии один из мужчин сообщил полицейским, что имеет с собой металлические контейнеры, по его словам, с наркотическими веществами. Также он сообщил, что эти контейнеры он распространял через так называемые "закладки".

На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей мужчины следователи обнаружили и изъяли 36 контейнеров с кристаллическим веществом.

Также мужчина согласился указать еще 24 места, в которых он успел оставить такие "закладки".

Все обстоятельства теперь будут устанавливать следователи.