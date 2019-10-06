На ХТЗ у пассажира автомобиля нашли наркотики

У пассажира автомобиля "Mazda" патрульные обнаружили вероятные наркотики.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем ​​5 октября во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автомобиль "Mazda Familia".

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские провели поверхностную проверку автомобиля и пассажира.

В результате проверки патрульные обнаружили у пассажира автомобиля "Mazda" пять бумажных свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Делом будут заниматься следователи.