На ХТЗ у пассажира автомобиля нашли наркотики

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06 октября 2019 г. 10:00
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У пассажира автомобиля "Mazda" патрульные обнаружили вероятные наркотики.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, днем ​​5 октября во время несения службы на посту полиции "ХТЗ" патрульные остановили для проверки автомобиль "Mazda Familia".

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские провели поверхностную проверку автомобиля и пассажира.

В результате проверки патрульные обнаружили у пассажира автомобиля "Mazda" пять бумажных свертков с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Делом будут заниматься следователи.

 

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