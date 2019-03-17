На ХТЗ у прохожих нашли полтора килограмма наркотического мака

17 марта 2019 г. 17:20
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1,5 килограмма вещества, похожего на маковое семя, с примесями маковой соломы обнаружили полицейские у двух мужчин в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, на улице Луи Пастера полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, резко изменили направление движения.

Когда полицейские подошли к ним, те заметно занервничали.

Как выяснилось, у мужчин находилось три пакета с веществом, похожим на семена с примесями маковой соломы.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

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