На ХТЗ у прохожих нашли полтора килограмма наркотического мака

1,5 килограмма вещества, похожего на маковое семя, с примесями маковой соломы обнаружили полицейские у двух мужчин в Индустриальном районе Харькова.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, на улице Луи Пастера полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, резко изменили направление движения.

Когда полицейские подошли к ним, те заметно занервничали.

Как выяснилось, у мужчин находилось три пакета с веществом, похожим на семена с примесями маковой соломы.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.