На Канарах из-за коронавируса на карантин закрыли отель с тысячей туристов

25 февраля 2020 г. 11:50
Источник: Корреспондент.net
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В Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе (Канары) из-за туриста из Италии, у которого диагностировали коронавирус. Об этом сообщает местное издание Diario de Avisos во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге Тенерифе запрещено покидать территорию отеля. Турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в гостинице с супругой на протяжении недели. Сейчас он помещен в университетскую больницу Nuestra Señora de Candelaria.

В самой Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тысяч человек оказались на положении карантина.

Ранее сообщалось, что в Италии зафиксировано более 220 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек умерли. Некоторые города полностью закрыты.

 

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