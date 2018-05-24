На каждую улицу области - современные фонари. В Харькове стартовали работы в рамках проекта "Энергия света"

Антивандальные светильники со специальными датчиками день-ночь, а также энергосберегающие лампы. Освещение с использованием новых технологий в мае появилось сразу на четырех улицах в селах Малые и Большие Проходы. Местные жители рассказывают, момента, когда им установят уличные фонари ждали в течение нескольких лет. Теперь, говорят, возле дороги и жилых домов чувствуют себя более безопасно.

Ирина, жительница с. Малые Проходы:

Как-то все организовано, в-общем-то, все мне здесь очень нравится. Освещения, конечно не было, но теперь, я думаю будет хорошо.

Лидия Черкашина, жительница с. Малые Проходы:

Два дня хорошо горел. Я даже специально в девять часов вышла, чтобы подышать свежим воздухом, и сидела под лампочкой, грелась, грелась и дышала.

Использование новое уличное энергосберегающее освещение будет в три раза эффективнее традиционного, уверены чиновники.

Александр Евчун, глава Проходовского сельсовета:

Вже виконано на сьогоднішній день пусконалагоджувальні роботи і дооформляється документація з "обленерго" для встановлення лічильників для постійного, щоб в потрібний час включалося вуличне освітлення.

В данный момент работы завершены в четырех населенных пунктах Дергачевского района: установлено 106 современных фонарей.До конца года чиновники планируют осветить в районе около 30 сел. По всей Харьковщине в рамках проекта "Энергия света" работы проведут в более, чем сотне населенных пунктов. Конечная цель, отмечает губернатор, в тчеение 3 лет установить фонари на всех неосвещенных улицах региона.

Юлия Светличная, губернатор:

Ми поклали собі за мету за найближчі чотири-п’ять років зробити освітлення в найвіддаленішому куточку кожного району Харківської області, тобто села повинні мати світло. Деякі села зовсім ніколи не були освіщені і люди не мали можливості побачити свою вулицю при світі ліхтаря.

На следующей неделе работы по освещению начнутся в Изюмском, Валковском, Балаклейском и Золочевском районах.