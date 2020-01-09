На Киевщине будут судить владельца мини-зоопарка, заморившего коня голодом

09 января 2020 г. 16:46
Источник: Обозреватель
32 просмотра

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за жестокого обращения с животными в частном мини-зоопарке в селе Красное Обуховского района на Киевщине.

Как сказано в сообщении Главного управления Нацполиции в Киевской области, по предварительным данным, в учреждении от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без еды.

"20 овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода. Волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корма", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Как написала на своей странице в Facebook журналистка Ярослава Коба, владельцем мини-зоопарка является известный застройщик Анатолий Войцеховский. По ее словам, ему принадлежит целый эко-комплекс под Киевом – с рестораном, гостиницей, конюшней и собственной фермой, наполненной породистыми коровами и овцами, и конюшнями с элитными лошадьми.

Как отметила журналистка, эко-комплекс не принес Войцеховскому прибыль, поэтому он сбежал из Украины и оставил персонал без зарплаты, а животных без еды и воды. Она добавила, что животные находятся в "ужасном состоянии".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.